Путин заключил сделку с Пригожиным, чтобы спасти свою шкуру — глава британской МІ6 19 июля, 15:37 Евгений Пригожин (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин был вынужден заключить сделку с главарем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным во время мятежа, чтобы «спасти свою шкуру».

Об этом сообщил глава секретной разведывательной службы Великобритании MI6 Ричард Мур в комментарии СNN.

«Он действительно не сопротивлялся Пригожину, он заключил сделку, чтобы спасти свою шкуру, используя добрые услуги лидера Беларуси», — сказал Мур.

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Глава MI6 также напомнил, как стремительно менялось отношение Кремля к Пригожину с начала мятежа.

«Если посмотреть на поведение Путина в тот день, то Пригожин начал, я думаю, как предатель за завтраком. К ужину его помиловали, а потом через несколько дней пригласили на чай», — добавил он.

Мур подтвердил, что главарь ЧВК жив и находится на свободе после восстания. Также, по данным британской разведки, на Путина явно оказывается давление внутри России из-за мятежа.

23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин сообщил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои колонны.

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.

Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал провальный бунт Пригожина и его решение «развернуть колонны» из-под Москвы, предположив, что Пригожина переубедили, воспользовавшись его «патриотизмом», а Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию.