Путин заключил сделку с Пригожиным, чтобы спасти свою шкуру — глава британской МІ6

19 июля, 15:37
Поделиться:
Евгений Пригожин (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Евгений Пригожин (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин был вынужден заключить сделку с главарем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным во время мятежа, чтобы «спасти свою шкуру».

Об этом сообщил глава секретной разведывательной службы Великобритании MI6 Ричард Мур в комментарии СNN.

«Он действительно не сопротивлялся Пригожину, он заключил сделку, чтобы спасти свою шкуру, используя добрые услуги лидера Беларуси», — сказал Мур.

Видео дня

Глава MI6 также напомнил, как стремительно менялось отношение Кремля к Пригожину с начала мятежа.

«Если посмотреть на поведение Путина в тот день, то Пригожин начал, я думаю, как предатель за завтраком. К ужину его помиловали, а потом через несколько дней пригласили на чай», — добавил он.

Читайте также:
«Имел бы просто колоссальный успех». До «похода на Москву» Пригожин мог соперничать с Путиным — The Insider

Мур подтвердил, что главарь ЧВК жив и находится на свободе после восстания. Также, по данным британской разведки, на Путина явно оказывается давление внутри России из-за мятежа.

23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин сообщил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои колонны.

Читайте также:

Андрей Трошев (Фото:Кремль) Раскол среди «вагнеровцев». Боевик Трошев, который «был вторым после Пригожина», во время бунта переметнулся к ФСБ — СМИ

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.

Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал провальный бунт Пригожина и его решение «развернуть колонны» из-под Москвы, предположив, что Пригожина переубедили, воспользовавшись его «патриотизмом», а Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Разведка Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X