Заставит внести коррективы. Британская разведка оценила, как пожар на нефтебазе на Таманском полуострове повлияет на действия РФ 4 мая, 09:22 Пожар на нефтебазе на Таманском полуострове (Фото:REUTERS/Stringer)

Пожар на нефтебазе на Таманском полуострове, вероятно, заставит РФ внести коррективы в свои военные операции, сообщила британская разведка в четверг, 4 мая в Twitter.

В ведомстве заявили, что этот инцидент соответствует схеме повреждения российских складов топлива с начала года. При этом склады топлива на оккупированной части Украины и в приграничных районах РФ остаются особенно уязвимыми для атак.

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«Нарушение работы сети хранения и распределения топлива, скорее всего, заставит Россию внести коррективы в операции по дозаправке вооруженных сил, чтобы смягчить удары», — сказано в сообщении.

В британской разведке считают, что российские корректировки могут включать в себя развертывание дополнительных мер защиты на объектах хранения топлива, как это видно в Туаспе, или использование инфраструктуры в регионах, в которых меньше угроз.

В ночь на 3 мая возле российского порта Тамань вспыхнул крупный пожар на нефтебазе. Ему присвоен высший уровень сложности.

Пожар произошел в поселке Волна примерно в 15 км от незаконно построенного Крымского моста, который соединяет Таманский полуостров с Керченским.