Оккупанты в Украине вот-вот выдохнутся, у украинцев появится возможность нанести ответный удар — глава МИ-6

21 июля, 19:51
Защитники Украины в Донецкой области, 15 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Защитники Украины в Донецкой области, 15 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты в Украине в ближайшие недели могут перейти к «оперативной паузе», что даст защитникам Украины ключевую возможность нанести ответный удар. Об этом заявил глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур в четверг, 21 июля, сообщает Reuters.

«Я думаю, что они вот-вот выдохнутся. По нашим оценкам, россиянам будет все труднее поставлять живую силу в течение следующих нескольких недель», — сказал Мур во время выступления на Aspen Security Forum в Колорадо.

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Глава МИ-6 предположил, что россияне будут вынуждены остановиться, что даст возможность украинцам нанести ответный удар.

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Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий не исключил, что Россия будет брать «оперативные паузы» и пытаться посадить Украину за стол переговоров. Он подчеркнул, что страна-агрессор может использовать временно оккупированные территории как плацдарм для расширения агрессии.

По информации источников агентства Bloomberg, Кремль готовится провести псевдореферендум о «присоединении» захваченных территорий Украины до середины сентября.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Великобритания Разведка МИ-6 Контрнаступление Война России против Украины

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