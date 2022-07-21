Оккупанты в Украине вот-вот выдохнутся, у украинцев появится возможность нанести ответный удар — глава МИ-6
Защитники Украины в Донецкой области, 15 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Российские оккупанты в Украине в ближайшие недели могут перейти к «оперативной паузе», что даст защитникам Украины ключевую возможность нанести ответный удар. Об этом заявил глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур в четверг, 21 июля, сообщает Reuters.
«Я думаю, что они вот-вот выдохнутся. По нашим оценкам, россиянам будет все труднее поставлять живую силу в течение следующих нескольких недель», — сказал Мур во время выступления на Aspen Security Forum в Колорадо.
Глава МИ-6 предположил, что россияне будут вынуждены остановиться, что даст возможность украинцам нанести ответный удар.
Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий не исключил, что Россия будет брать «оперативные паузы» и пытаться посадить Украину за стол переговоров. Он подчеркнул, что страна-агрессор может использовать временно оккупированные территории как плацдарм для расширения агрессии.
По информации источников агентства Bloomberg, Кремль готовится провести псевдореферендум о «присоединении» захваченных территорий Украины до середины сентября.
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