«Многие уже сделали этот шаг». Российские чиновники, потрясенные войной, шпионят в пользу Великобритании — глава MI6 19 июля, 12:14 Глава MI6 заявил, что российские чиновники, потрясенные войной, должны шпионить в пользу Великобритании (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российские чиновники, потрясенные войной России против Украины, должны шпионить в пользу Великобритании, а некоторые — уже это делают, заявил глава секретной разведывательной службы Британии MI6 Ричард Мур.

Об этом сообщает Sky News.

Глава MI6 призвал российских чиновников, потрясенных ужасами войны, «объединиться с нами» и шпионить в пользу Великобритании, чтобы помочь прекратить кровопролитие.

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Мур в своем редком публичном выступлении сообщил, что «многие» уже сделали этот шаг после начала российского вторжения 18 месяцев назад.

«Сегодня многие россияне с молчаливым ужасом смотрят на то, как их вооруженные силы разрушают украинские города, изгоняют невинные семьи из их домов и похищают тысячи детей», — сказал он.



По его словам, некоторые россияне «с ужасом наблюдают за тем, как их солдаты разоряют родственную страну».

«Они сердцем понимают, что доводы Путина о нападении на славянский народ не соответствуют действительности», — сказал он.