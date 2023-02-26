Разведка Британии оценила потери россиян на Угледарском направлении — спутниковый снимок

26 февраля, 09:38
Поделиться:
Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Морская пехота России под Угледаром Донецкой области понесла серьезные потери. Российское командование решило восполнить потери неопытными мобилизованными.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Разведка опубликовала спутниковый снимок из Угледарского направления. На нем изображена уничтоженная российская техника, которая, вероятно, входила в состав 155-й бригады морской пехоты.

Видео дня

Читайте также:
Иван Яковина
Иван Яковина
Генштаб РФ готовится к отчаянному шагу. Зачем к границам Украины стягивается авиация

Эта бригада считается элитным войском в России. Однако, в отличие от воздушно-десантной пехоты, 155-я бригада не была развернута в Украине как единственная крупная группировка.

Британская разведка отмечает, что морские пехотинцы РФ выполняли одни из самых сложных тактических задач и понесли огромные потери. В то же время, российское командование решило восполнить потери неопытными мобилизованными.

«Этот недостаток опыта почти наверняка усиливает склонность российских офицеров к микроменеджменту, что в свою очередь снижает оперативную гибкость. Существует реальная вероятность того, что подразделения 155-й бригады снова будут брошены в новые атаки у Угледара», — говорится в сообщении.

Минобороны Британии/Twitter
Фото: Минобороны Британии/Twitter
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1629729177057329152

По данным британской разведки, в ближайшее время российская оккупационная армия может снова начать наступление в районе Угледара Донецкой области. Однако им вряд ли хватит ресурсов для этого.

После провальных попыток атаковать в районе Угледара Донецкой области военнослужащие оккупационных войск РФ отказываются наступать.

https://www.youtube.com/embed/HsEZdL123xY
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Донецкая область Война России против Украины российские потери потери врага Угледар

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X