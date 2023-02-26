Разведка Британии оценила потери россиян на Угледарском направлении — спутниковый снимок 26 февраля, 09:38 Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Морская пехота России под Угледаром Донецкой области понесла серьезные потери. Российское командование решило восполнить потери неопытными мобилизованными.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Разведка опубликовала спутниковый снимок из Угледарского направления. На нем изображена уничтоженная российская техника, которая, вероятно, входила в состав 155-й бригады морской пехоты.

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Эта бригада считается элитным войском в России. Однако, в отличие от воздушно-десантной пехоты, 155-я бригада не была развернута в Украине как единственная крупная группировка.

Британская разведка отмечает, что морские пехотинцы РФ выполняли одни из самых сложных тактических задач и понесли огромные потери. В то же время, российское командование решило восполнить потери неопытными мобилизованными.

«Этот недостаток опыта почти наверняка усиливает склонность российских офицеров к микроменеджменту, что в свою очередь снижает оперативную гибкость. Существует реальная вероятность того, что подразделения 155-й бригады снова будут брошены в новые атаки у Угледара», — говорится в сообщении.

Фото: Минобороны Британии/Twitter

По данным британской разведки, в ближайшее время российская оккупационная армия может снова начать наступление в районе Угледара Донецкой области. Однако им вряд ли хватит ресурсов для этого.

После провальных попыток атаковать в районе Угледара Донецкой области военнослужащие оккупационных войск РФ отказываются наступать.