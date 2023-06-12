Шойгу пытается поддерживать «позитивный имидж» на фоне критики — британская разведка

12 июня, 09:32
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Сергей Шойгу (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Сергей Шойгу (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

В течение последней недели министр обороны РФ Сергей Шойгу поддерживал высокий уровень публичности, вероятно, с целью представить себя «контролирующим стратегические вопросы», в то время как Украина ускоряет наступательные операции.

Об этом говорится в сообщении британской разведки в понедельник, 12 июня в Twitter.

Шойгу дал как минимум два комментария по поводу оборонительных операций России, включая почти наверняка серьезно преувеличенные заявления об украинских потерях, сказано в сообщении.

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В британской разведке подчеркнули, что это контрастирует с другими ключевыми периодами войны, когда он исчезал из публичных выступлений.

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Шойгу также призвал оборонную промышленность России удвоить свои усилия и порицал офицеров Западного военного округа за недостаточно быструю отправку резервной бронетехники на фронт.

«Шойгу, вероятно, прекрасно понимает необходимость поддерживать позитивный имидж перед лицом все более неприкрытой критики со стороны некоторых соотечественников», — сказано в сообщении.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Сергей Шойгу Разведка Война России против Украины

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