В британской разведке объяснили, зачем Россия стреляет по Украине болванками от ядерных ракет

26 ноября, 10:30
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Обломки одной из российских крылатых ракет, сбитых силами ПВО (Фото:ANDRII NEBYTOV / Telegram)

Обломки одной из российских крылатых ракет, сбитых силами ПВО (Фото:ANDRII NEBYTOV / Telegram)

Россия, вероятно, снимает ядерные боеголовки со старых крылатых ядерных ракет и обстреливает Украину боеприпасами без боевой части, сообщают в британской разведке.

«На изображениях из открытых источников видны обломки сбитой крылатой ракеты воздушного запуска AS-15 KENT [Х-55], разработанной в 1980-х годах исключительно как систему доставки ядерной боеголовки. Боеголовка, вероятно, была заменена балластом», — говорится в новой сводке британской разведки.

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Отмечается, что такая ракета все же нанесет определенный ущерб из-за ее кинетической энергии и неизрасходованного топлива, но вряд ли может обеспечить надежный эффект против намеченных целей.

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Что стоит за использованием Россией ракет с имитатором ядерного заряда

Разведка Британии объяснила, что Россия почти наверняка надеется, что такие ракеты будут функционировать как приманки и отвлекать украинские силы воздушной обороны.

«Какими бы ни были намерения России, эта импровизация подчеркивает уровень истощения российских запасов ракет большой дальности», — добавили в британском Минобороны.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1596389927733927937

Ранее о том, что Россия запускает по Украине крылатые ракеты с имитатором ядерной боеголовки, сообщало Defence Express. В издании заявили, что это свидетельствует о том, что запас крылатых ракет у оккупантов исчерпывается к показателю, критическому для самого Кремля.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Ядерное оружие Крылатая ракета Обстрел Ракеты Ядерное вооружение Ядерная угроза Ядерный шантаж Носители ядерного оружия Ядерная боеголовка Война России против Украины ракетный обстрел

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