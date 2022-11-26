В британской разведке объяснили, зачем Россия стреляет по Украине болванками от ядерных ракет 26 ноября, 10:30 Обломки одной из российских крылатых ракет, сбитых силами ПВО (Фото:ANDRII NEBYTOV / Telegram)

Россия, вероятно, снимает ядерные боеголовки со старых крылатых ядерных ракет и обстреливает Украину боеприпасами без боевой части, сообщают в британской разведке.

«На изображениях из открытых источников видны обломки сбитой крылатой ракеты воздушного запуска AS-15 KENT [Х-55], разработанной в 1980-х годах исключительно как систему доставки ядерной боеголовки. Боеголовка, вероятно, была заменена балластом», — говорится в новой сводке британской разведки.

Видео дня

Отмечается, что такая ракета все же нанесет определенный ущерб из-за ее кинетической энергии и неизрасходованного топлива, но вряд ли может обеспечить надежный эффект против намеченных целей.

Читайте также: Олег Жданов Что стоит за использованием Россией ракет с имитатором ядерного заряда

Разведка Британии объяснила, что Россия почти наверняка надеется, что такие ракеты будут функционировать как приманки и отвлекать украинские силы воздушной обороны.



«Какими бы ни были намерения России, эта импровизация подчеркивает уровень истощения российских запасов ракет большой дальности», — добавили в британском Минобороны.

Ранее о том, что Россия запускает по Украине крылатые ракеты с имитатором ядерной боеголовки, сообщало Defence Express. В издании заявили, что это свидетельствует о том, что запас крылатых ракет у оккупантов исчерпывается к показателю, критическому для самого Кремля.