В пропагандистских целях. Россия может отправить в Украину свои танки Армата — британская разведка 19 января, 10:34 Танк Армата (Фото:sky_lik74/www.flickr.com)

Россия, вероятно, рассматривает возможность применения небольшого количества своих новых боевых танков Т-14 Армата в Украине, но это решение может быть рискованно для самого агрессора, сообщила британская разведка в Twitter в четверг, 19 января.

В разведке заявили, что в декабре эти танки замечали на полигонах на юге России, где, как считается, разворачивают силы перед отправкой на фронт.

Российские пропагандисты после этого начали рассказывать, что Т-14 Армата готовятся применить в войне против Украины, но неизвестно, действительно ли эти танки стали участвовать в боевых действиях.

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«Любое развертывание Т-14, вероятно, будет рискованным решением для России. 11 лет разработки программы сопровождались задержками, сокращением планируемого размера парка и сообщениями о проблемах с производством», — говорится в сообщении.

Разведка называет дополнительным вызовом для России и налаживание своей логистической цепи для Т-14, поскольку она больше и тяжелее других российских танков.

"Если Россия развернет Т-14, то, скорее всего, в пропагандистских целях", - считают в британском оборонном ведомстве.

В апреле 2022 года ГУР сообщало, что на российском Уралвагонзаводе останавливается производство новой техники, в том числе танков Т-90 и Т-14 (Армата).

С начала полномасштабной войны предприятие столкнулось с многочисленными финансовыми проблемами. Увеличение процентных ставок по кредитам, отсутствие средств для обслуживания валютных кредитов, повышение цен и материалы и компоненты ( В частности, бронированная сталь) — эти и другие проблемы значительно усложнили производство большинства видов военной техники.