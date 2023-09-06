Террористическая организация. Британия запретит ЧВК Вагнер и конфискует активы 6 сентября, 04:15 ЧВК Вагнер (Фото:wargonzo/Telegram)

Правительство Великобритании запретит ЧВК Вагнер. Проект приказа, который будет представлен в парламенте, позволит классифицировать ее активы как террористическую собственность и конфисковать их.

Об этом сообщает BBC.



Членство в ЧВК Вагнер или ее поддержка будет незаконной в Великобритании.

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что «Вагнер» является «насильственной и деструктивной организацией… военным инструментом России Владимира Путина».

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Она сказала, что деятельность ЧВК Вагнер в Украине и Африке является «угрозой глобальной безопасности».

«Постоянная дестабилизирующая деятельность Вагнера только продолжает служить политическим целям Кремля. Они являются террористами, это ясно и просто — и этот приказ о запрете четко прописывает это в британском законодательстве», — сказал Браверман.