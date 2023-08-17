Британия заключила три контракта на поставку систем ПВО для Украины

17 августа, 18:28
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Флаг Великобритании (Фото:Dean Moriarty / Pixabay)

Флаг Великобритании (Фото:Dean Moriarty / Pixabay)

Министерство обороны Великобритании заключило три контракта на сумму более 90 миллионов фунтов стерлингов ($115 миллионов) на поставку Украине средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Sky News.

Крупнейший контракт на 56 миллионов фунтов был заключен с норвежской оборонной компанией Kongsberg. Он предусматривает предоставление систем противодействия беспилотникам, которые Украина сможет использовать для обнаружения, отслеживания, уничтожения и нарушения работы российских БПЛА.

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Среди прочего речь идет о системе CORTEX Typhon, поставки которой норвежский производитель анонсировал ранее на этой неделе.

Два других соглашения также касаются противовоздушной обороны, но Министерство обороны Британии не детализировало, о какой технике идет речь.

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Отмечается, что соглашения заключили в рамках Международного фонда для Украины (IFU), который собрал свыше 770 миллионов фунтов стерлингов для оказания летальной и нелетальной военной поддержки Украине.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Великобритания Российская агрессия Военная помощь Война России против Украины

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