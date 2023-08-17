Британия заключила три контракта на поставку систем ПВО для Украины 17 августа, 18:28 Флаг Великобритании (Фото:Dean Moriarty / Pixabay)

Министерство обороны Великобритании заключило три контракта на сумму более 90 миллионов фунтов стерлингов ($115 миллионов) на поставку Украине средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Sky News.

Крупнейший контракт на 56 миллионов фунтов был заключен с норвежской оборонной компанией Kongsberg. Он предусматривает предоставление систем противодействия беспилотникам, которые Украина сможет использовать для обнаружения, отслеживания, уничтожения и нарушения работы российских БПЛА.

Видео дня

Среди прочего речь идет о системе CORTEX Typhon, поставки которой норвежский производитель анонсировал ранее на этой неделе.

Два других соглашения также касаются противовоздушной обороны, но Министерство обороны Британии не детализировало, о какой технике идет речь.

Отмечается, что соглашения заключили в рамках Международного фонда для Украины (IFU), который собрал свыше 770 миллионов фунтов стерлингов для оказания летальной и нелетальной военной поддержки Украине.