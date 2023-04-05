«Пусть говорит в Гааге». Британия заблокировала трансляцию выступления Львово-Беловой в Совбезе ООН 5 апреля, 09:53 Мария Львова-Белова (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Великобритания заблокировала видеотрансляцию неформального заседания Совета Безопасности ООН по похищению Россией детей с территории Украины, которое инициировала страна-террорист.

Об этом в Twitter сообщило представительство Британии в ООН в среду, 5 апреля.

РФ пригласила для выступления детскую омбудсмена Марию Львову-Белову, на арест которой в марте Международный уголовный суд выдал ордер за незаконную депортацию детей из Украины. Посол Великобритании также не будет участвовать в мероприятии.



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«Она не должна получить платформу ООН для распространения дезинформации. Если Мария Львова-Белова хочет отчитываться о своих действиях, пусть сделает это в Гааге», — заявило представительство.

Кроме Львовской-Беловой, 17 марта МКС также выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Теперь их могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав.

1 апреля развязавшая полномасштабную войну против Украины Россия начала месяц председательства в Совбезе ООН. Президент Владимир Зеленский назвал это «полным банкротством международных институций».

Инфографика: NV