Британия направит £200 млн на подготовку развертывания войск в Украине после прекращения огня с РФ

Великобритания выделит £200 млн на подготовку своих войск к развертыванию в Украине после прекращения огня страной-агрессором Россией. Об этом в пятницу, 9 января, заявил министр обороны Британии Джон Хили, пишет Independent .

После визита в Киев 9 января он заявил, что средства направят на модернизацию военной техники, систем связи, средств защиты от дронов и другого оборудования, необходимого для быстрого развертывания подразделений.



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«Мы стремительно наращиваем инвестиции в нашу подготовку после объявления премьер-министра на этой неделе, чтобы обеспечить готовность вооруженных сил Великобритании к развертыванию и руководства многонациональными силами в Украине, потому что безопасная Украина означает безопасную Британию», — сказал он.

Издание добавляет, что визит Хили состоялся вскоре после заявления премьер-министра Кира Стармера о готовности направить войска в Украину в рамках сил, которые формируются Коалицией желающих.

Ожидается, что к этой инициативе также присоединится Франция, однако численность контингента и вклад отдельных стран пока официально не раскрываются. По неофициальным данным, общая численность западных сил может составить около 15 тысяч военных, половину из которых может предоставить Великобритания, написали в Independent.

Там отметили, что Джон Хили отказался предоставить детали, заявив, что обнародование деталей только сыграло бы на пользу российскому диктатору Владимиру Путину.

6 января в Париже на уровне лидеров состоялась встреча Коалиции желающих, в которой лично участвовал президент Украины Владимир Зеленский. Со стороны США прибыли спецпосланники Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

По результатам встречи лидеры Украины, Франции и Великобритании подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Коалиция желающих также приняла декларацию, в которой подтвердила готовность взять на себя обязательства по системе политических и юридически обязывающих гарантий для Украины, которые начнут действовать после прекращения огня.

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По информации Politico, США не стали подписывать совместную декларацию. Европейская правда также сообщила со ссылкой на источник, что из финального текста декларации исчезла фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России.

Инфографика: NV

8 января Зеленский заявил, что документ по гарантиям безопасности для Украины фактически готов к окончательному согласованию на высшем уровне с участием президента США Дональда Трампа.

10 января Le Monde сообщало, что Франция рассматривает возможность отправки 6000 своих солдат в Украину после заключения мирного соглашения. На закрытой встрече в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что войска будут находиться «вдали от фронта».

