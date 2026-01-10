Британия направит £200 млн на подготовку развертывания войск в Украине после прекращения огня с РФ
Британия планирует развернуть войска в Украине (Фото: REUTERS/Johanna Geron)
Великобритания выделит £200 млн на подготовку своих войск к развертыванию в Украине после прекращения огня страной-агрессором Россией. Об этом в пятницу, 9 января, заявил министр обороны Британии Джон Хили, пишет Independent.
После визита в Киев 9 января он заявил, что средства направят на модернизацию военной техники, систем связи, средств защиты от дронов и другого оборудования, необходимого для быстрого развертывания подразделений.
«Мы стремительно наращиваем инвестиции в нашу подготовку после объявления премьер-министра на этой неделе, чтобы обеспечить готовность вооруженных сил Великобритании к развертыванию и руководства многонациональными силами в Украине, потому что безопасная Украина означает безопасную Британию», — сказал он.
Издание добавляет, что визит Хили состоялся вскоре после заявления премьер-министра Кира Стармера о готовности направить войска в Украину в рамках сил, которые формируются Коалицией желающих.
Ожидается, что к этой инициативе также присоединится Франция, однако численность контингента и вклад отдельных стран пока официально не раскрываются. По неофициальным данным, общая численность западных сил может составить около 15 тысяч военных, половину из которых может предоставить Великобритания, написали в Independent.
Там отметили, что Джон Хили отказался предоставить детали, заявив, что обнародование деталей только сыграло бы на пользу российскому диктатору Владимиру Путину.
6 января в Париже на уровне лидеров состоялась встреча Коалиции желающих, в которой лично участвовал президент Украины Владимир Зеленский. Со стороны США прибыли спецпосланники Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
По результатам встречи лидеры Украины, Франции и Великобритании подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после завершения войны.
Коалиция желающих также приняла декларацию, в которой подтвердила готовность взять на себя обязательства по системе политических и юридически обязывающих гарантий для Украины, которые начнут действовать после прекращения огня.
По информации Politico, США не стали подписывать совместную декларацию. Европейская правда также сообщила со ссылкой на источник, что из финального текста декларации исчезла фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России.
8 января Зеленский заявил, что документ по гарантиям безопасности для Украины фактически готов к окончательному согласованию на высшем уровне с участием президента США Дональда Трампа.
10 января Le Monde сообщало, что Франция рассматривает возможность отправки 6000 своих солдат в Украину после заключения мирного соглашения. На закрытой встрече в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что войска будут находиться «вдали от фронта».