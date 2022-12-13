Британия ввела санкции против 12 российских командиров за атаки на украинские гоорода 13 декабря, 17:52 Ракеты, которые российские оккупанты использовали для ударов по Харьковской области, 21 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo)

Великобритания во вторник, 13 декабря, ввела санкции против 12 высокопоставленных российских командиров за участие в атаках на украинские города.

Как сообщает пресс-служба британского правительства, под санкции попали командиры подразделений, причастных к нападению на украинские города. Среди них генерал-майор Роберт Баранов, который, по данным Bellingcat, отвечает за наведение российских крылатых ракет на мирные цели в Украине.



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Также под санкции попали четыре гражданина Ирана, причастные к поставкам дронов РФ, в том числе совладелец и управляющий директор MADO — производителя двигателей для беспилотников, которые используют российские оккупанты. В МИД Британии со ссылкой на данные разведки заявили, что российские войска «все чаще вынуждены использовать иранские беспилотники среднего качества для продолжения бесчеловечных бомбардировок украинского народа».

В Евросоюзе работают над девятым пакетом санкций против России, в который в том числе войдет ограничение доступа страны-агрессора к беспилотникам и включение в «черный список» еще почти 200 физических и юридических лиц.