Британское правительство ввело персональные санкции против дочерей Путина и Лаврова 8 апреля, 13:43 Цей матеріал також доступний українською Санкции введены за военные преступления кремлевского режима в Украине (Фото:Коллаж НВ)

Великобритания вслед за США ввела персональные санкции против старших дочерей главы кремлевского режима Владимира Путина, ответственного за многочисленные военные преступления в Украине.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщила пресс-служба правительства страны.

Кроме того, ограничения коснулись также дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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«На Катерину Владимировну Тихонову и Марию Владимировну Воронцову, дочерей президента Путина, и Екатерину Сергеевну Винокурову, дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова, будут наложены запреты на въезд, а их активы заморожены», — говорится в сообщении.

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