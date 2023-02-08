Британия ввела новые санкции против РФ на фоне визита Зеленского в Лондон 8 февраля, 13:56 Лондон продолжает усиливать давление на Россию за ее агрессию против Украины (Фото:Unsplash/Unsplash)

В день визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон Великобритания ввела новые санкции против России. Они затронули юридические и физические лица.

Как сообщили на сайте британского правительства, новые санкции направлены «против военной машины и финансовых сетей Путина». Они затронули организации и компании, поставляющие военное оборудование, в частности, беспилотники.

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«Эти новые санкции усиливают экономическое давление на Путина, подрывая его военную машину, чтобы помочь Украине одержать победу. В соответствии с нашими законами я твердо решил, что Россия не будет иметь доступа к активам, которые мы заморозили, пока она раз и навсегда не прекратит свои угрозы территориальному суверенитету и целостности Украины», — прокомментировал новые ограничения министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

Санкции введены против следующих компаний:

CST, производитель российских беспилотников, которые использовались для уничтожения украинских боевых машин.

РТ-Комплект, которая производит детали для вертолетов, используемых Россией в нападении на Украину.

Оборонлогистика, которая организует транспортировку и доставку российского военного оборудования.

Универсалмаш и Липецк, которые производят или модифицируют гусеничные шасси для зенитно-ракетных комплексов, используемых российскими вооруженными силами в Украине.

Топаз, занимающаяся разработкой программного обеспечения для военной авиации.

Также санкции введены против группы лиц, симеющих финансовые связи с диктатором Владимиром Путиным. Среди них — уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов и до недавнего времени заместитель председателя крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Николай Егоров.

Также под санкции попала компания ООО Москомс, предоставляющая IT-услуги. Компания действует как связующее звено для российской элиты, предоставляя хост-домены многим участникам дестабилизации ситуации в Украине.

С начала полномасштабного вторжения России Британия вводит санкции против представителей РФ, ограничения затронули уже около 1300 физических и юридических лиц. В конце сентября страна ввела санкции против участников подготовки псевдореферендумов, которые российские оккупанты организовали на временно захваченных территориях Украины в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Британию.