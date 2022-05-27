«Возвращение статуса великой державы». Историк об активной политике Лондона в отношении Украины и Восточной Европы — интервью 27 мая, 23:43 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве 9 апреля 2022 года (Фото:Офис президента)

Усиление британской политики в Восточной Европе является частью видения Лондона о возвращении статуса мировой державы, рассказал Радио НВ Егор Брайлян, кандидат исторических наук и журналист-международник.

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— Борис Джонсон, премьер Великобритании, принадлежит к Консервативной партии. То есть, по сути, он сейчас, выступая против России, обрезает партийный кошелек, даже так можно сказать?

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— Да, и Лиз Трасс, и многие другие консерваторы так же обрезают эту пуповину, которая объединяла их с россиянами. Сами британцы довольно негативно относились к тому, что россияне оказали влияние на Консервативную партию Великобритании. Что касается лейбористов, то были свои нюансы, связанные с Корбином, что он выступал против НАТО, еще каких-то моментов, а здесь конкретно были факты того, что они влияли на консерваторов. И Лиз Трасс, кстати, прежде чем стать главным дипломатом Британии, была министром международной торговли и в правительстве Джонсона отвечала за подписание новых торговых соглашений, в частности о свободной торговле. Для нее приоритетом были Австралия, Япония, другие страны, усиление Британии вне Европы.

Украина в этом плане была, по сути, исключением и лично я считаю, что это было связано именно с выходом Британии из Евросоюза. Освободившись от этой бюрократии, Лондон начал свободное плавание, как ни странно, именно в Восточной Европе, потому что именно из Восточной Европы было больше всего мигрантов 1990-х годов, в большей степени из Польши и стран Балтии. А Украина здесь была исключением. И именно поэтому примерно 2018-2019 годы были поворотными в этом плане. Поэтому военно-политическая поддержка Украины от Британии является ключевой, потому что это вторая страна в НАТО, потому что Британия является определенным посредником Украины со Штатами. Если, возможно, Штаты еще думают нам помогать, Британия может нам помочь. И Великобритания является наиболее цементирующим элементом этой коалиции.

Безусловно, что любые союзы сейчас не формируются какими-либо кучами документов, союзы формируются здесь и сейчас. Вот Лиз Трасс прибыла в Сараево, сделала заявление по поводу санкций и все, потом оно дальше пошло обсуждаться. Союзы постоянно формируются, не может быть какого-нибудь одного документа, которого потом будут придерживаться все.

— Выглядит внутриполитическая ситуация в Британии и их помощь, их поддержка Украины, как ситуация, когда побеждают две стороны. Украине важно получать британскую помощь и вооруженную, и политическую, дипломатическую и финансовую. Но с другой стороны на внутренний рынок, во внутренней аудитории, сейчас правительство Джонсона может продемонстрировать, что выход из ЕС позволил им лучше ориентироваться в нынешней ситуации, занять лидерскую роль на европейском континенте в этой войне России против Украины.

— Безусловно, но если мы берем именно внутриполитическую ситуацию в Британии, то там не утихает скандал «патигейт». И в январе был реальный шанс, что Джонсон уйдет в отставку в этом году. И сейчас все снова восстанавливается, для рядового британца скандал вокруг коронавируса, когда тысячи людей умирали, а кто-то устраивал вечеринки, в чем-то важнее, чем поддержка демократии в Украине и противодействие России и Беларуси, санкции и многое другое.

— Нет, ну то, что британцы супербританоцентричны и в своих новостях и в информационной политике, и в том, что они воспринимают, — это известно, пожалуй, очень многим людям.

— Еще важный момент: председатель парламентского комитета Британии по обороне Тобиас Эллвуд, который встречался с заместителем министра обороны Украины Александром Полищуком накануне полномасштабной агрессии, недавно в парламенте заявил, что Борис Джонсон должен отвечать за свое лидерство, и «мы не можем допустить того, чтобы подобные скандалы влияли на наш авторитет в мире». Это сказал человек из Консервативной партии, который отвечает за, пожалуй, самый ключевой парламентский комитет для Украины. И внутри Консервативной партии существуют разные взгляды. Кстати, Лиз Трасс является, пожалуй, первой кандидатурой, которая может заменить Джонсона в должности главы Консервативной партии и премьер-министра. Поэтому внутриполитические расписания так же важны, несмотря на то, что уже более 100 тысяч украинцев нашли убежище в Британии, нужно учитывать, что у нас нет безвизового режима и все эти бюрократические моменты украинцам нужно было проходить.

Британия действительно сделала многое для того, чтобы изменить некоторые бюрократические моменты, которые существовали до этого. Британия заново открывается для Украины. Возможно, это звучит несколько пафосно, что Британия является определенным исключением среди других государств, но это так по сути и есть, потому что долгое время наши отношения не были комплексными и масштабными. Ибо только один премьер-министр в свое время посещал Украину, соглашения о свободной торговле не было до 2021 года, не было каких-либо экономических предпосылок для военно-политического сотрудничества. Потому что сотрудничество надо все рассматривать в комплексе. И я надеюсь, что именно Великобритания станет той страной, которая будет лоббировать предоставление Украине, например, ПДЧ во время саммита НАТО в Мадриде. Если мы вспомним бухарестский саммит 2008 года, во время которого Россия прямо давила на Францию и Германию, то сейчас уже кардинально иная ситуация внутри НАТО и мы можем рассчитывать на то, что Британия как никто другой будет способствовать тому, что Украина в дальнейшем будет интегрироваться в НАТО.

— То есть, это и большая военная мощь, и политическая мощь. Мы часто сравниваем, в частности, здесь в эфирах, ситуации этой войны со Второй мировой войной. Джордж Сорос вообще назвал это Третьей мировой войной. Британия чувствует эту историческую наследственность, когда они чуть ли не единственными противились гитлеровским войскам, когда Лондон был разбомбленным, когда до вступления Соединенных Штатов по сути они одни были против всего-всего нацистского в Европе?

— У них, безусловно, битва за Британию 1940 года — это основная ассоциация, историческая память о Второй мировой войне. Но сейчас, я думаю, они не связывают это безусловно, что мир изменился. И человечество, нельзя сказать, что изучило исторические уроки, прямо сейчас мир несколько иной. Например, сейчас для Британии куда важнее фактор Китая, чем был во время Второй мировой войны. Что Великобритания имеет свою информационную войну с Китаем, когда запретили BBC в прошлом году в Китае, Британия запретила китайское иновещание из-за Гонконга и многих других моментов. И в отношении внешней политики Британии, то их стратегия 2021 года есть после 1960-х годов, когда в Британии распалась империя и Лондон выводил свои военно-морские базы из Юго-Восточной Азии, ближнего Востока, это так называемая политика к востоку от Суэца.

Сейчас Великобритания возвращается именно в эти регионы, хочет сдерживать так же и китайскую экспансию. Поэтому для Британии это такой шанс, брекзит показал, что можно усилиться. Великобритания – это сверхдержава среднего класса, то есть она не является таким мировым гегемоном как Соединенные Штаты Америки, главным государством по существу в мире; но при поддержке США и других стран НАТО, и имея ядерное оружие и многие другие моменты, Великобритания может стать мировым государством в определенных регионах. И Британия также усиливается сейчас в Восточной Европе.

К примеру, британские военные составляют львиную долю мультинационального батальона, межнациональной группы НАТО в Эстонии. В странах Балтии, в Польше и теперь так же и в Румынии будут существовать усиливающиеся эти межнациональные группы. И для Украины столь же важно участвовать в этом. Мы до сих пор не в НАТО, но все равно мы включаемся во все эти процессы, когда украинских военных тренировали британские. Стоит вспомнить, что несколько украинцев окончили Сандхерст, наиболее престижное военное училище в Британии, которое окончил Черчилль, и украинцы как никто другой достойно себя показывают в Британии, действительно одни из лучших иностранных студентов. Это важно для Украины, что украинский успех является успехом и на британской земле.

— Этот альянс, о котором много говорили, возможно, с каким-нибудь потенциальным расширением, это перспективная штука? Региональные союзы, важны ли они для британцев и есть ли нам от них какая-то польза?

— Для британцев они важны, например, тот же упомянутый Тобиас Эллвуд говорил, что Британия еще сама ищет, что нужно вложить в этот союз Британии, Польши и Украины, что они сами думают, как противодействовать России и Китаю. Эти союзы как раз усиливают украинскую интеграцию в НАТО, как ни странно, то есть они не отрицают наше движение в Североатлантический Альянс, а усиливают. Чем больше Украина будет иметь опыт регионального сотрудничества со своими соседями, с Польшей в частности, тем лучше мы будем включены в какие-то их внутренние процессы.

Интеграция Украины в НАТО — это не стоит вспоминать о количестве натовских стандартов, которые есть в вооруженных силах Украины, но так же и как военные на практике их применяют. Когда мы видим сейчас, как наши военные сбивают вертолет с противотанковой системы, это действительно какие-то вещи, которые трудно себе может представить британский военный. И потому разные такие вещи, связанные с сообразительностью, храбростью и изобретательностью, характеризуют украинских военных. И для иностранцев, в частности для британцев, наши военные стали символом борцов за свободу демократии, независимости своего государства.

И британцы, как никто другой, нация военных. В Британии больше флот постоянно развивался, сухопутная армия не так сильно, но все равно для них военные умения важны. Кстати, стоит сказать, что британцы также воюют в составе Интернационального легиона за Украину, это еще одно доказательство того, что в Британии люди, конечно на индивидуальном уровне, решили бороться за украинскую свободу. Это также вселяет надежду и поддержку.

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