Украина недавно получила новую партию ракет Storm Shadow от Великобритании для продолжения кампании ударов по территории страны-агрессора России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в понедельник, 3 ноября.

По данным агентства, поставки неопределенного количества ракет осуществлены для обеспечения Украины запасами на зимние месяцы на фоне вероятного усиления российских ударов по гражданским.

Официально британское правительство не разглашает, сколько уже ракет отправило Украине.

Bloomberg отмечает, что новые поставки Storm Shadow Украине произошли на фоне отказа президента США Дональда Трампа предоставить Киеву ракеты Tomahawk.

Storm Shadow — это высокоточные управляемые ракеты воздушного базирования с дальностью полета более 250 километров (155 миль). Они летят на большой скорости близко к поверхности земли, используя комбинацию так называемой инерциальной навигации с системой глобального позиционирования и навигацией по рельефу местности.

Первое подтвержденное использование ракет Storm Shadow для удара по РФ было 21 октября 2025 года, когда украинские военные поразили химический завод в Брянской области. Предприятие производит порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного топлива, сообщал Генштаб ВСУ.