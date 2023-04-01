Британия в ООН заявила, что ядерный шантаж РФ не повлияет на поддержку Украины

1 апреля, 02:53
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Великобритания на заседании ООН прокомментировала ядерные угрозы Путина (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Великобритания на заседании ООН прокомментировала ядерные угрозы Путина (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Постоянный представитель Великобритании при ООН Джеймс Кариуки заявил, что ядерный шантаж диктатора Владимира Путина не повлияет на поддержку Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

Он отметил, что заявления диктатора по поводу желания разместить ядерное оружие в Беларуси являются очередными попытками запугать партнеров Украины.

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«Мы будем решительно выступать в поддержку народа Украины и призываем Россию снизить напряжение. Начать это следует с прекращения этого незаконного и неспровоцированного вторжения», — заявил постпред.

Кариуки также призвал белорусского диктатора Александра Лукашенко "отказаться от поддержки безрассудных действий России, ведущих к эскалации".

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25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что к 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявление Путина раскритиковал ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции.

31 марта против передачи ядерного оружия другим странам выступил и Китай.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Владимир Путин Великобритания Ядерное оружие ООН Война в Украине Война России против Украины

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