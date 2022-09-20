«Ваша безопасность — наша безопасность». Помощь Украине от Британии в следующем году составит около 2,3 млрд фунтов — Трасс

20 сентября, 20:40
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Лит Трасс (Фото:UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

Лит Трасс (Фото:UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

Во время выступления на Генассамблее ООН премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявит. что ее страна будет продолжать предоставление всесторонней поддержки Украине. Лондон обещает выделить Киеву в 2023 году помощь на около 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

По словам Трасс, в 2023-м сумма, которую Лондоном выделит на военную поддержку Киева, достигнет или превзойдет ту которая была в 2022-м — на рекордные 2,3 миллиарда фунтов. Что будет входить в поддержку Британии в следующем году, будет зависеть от потребностей Вооруженных сил Украины. Ожидается, что помощь будет включать в себя ракетную систему залпового огня (РСЗО).

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«Победы Украины в последние недели вдохновляют. Снова и снова эти храбрые люди бросают вызов сомнениям и показывают, на что они способны, когда им оказывается необходимая военная, экономическая и политическая поддержка. Мое послание к украинцам следующее: Соединенное Королевство будет продолжать быть рядом с вами на каждом шагу. Ваша безопасность — это наша безопасность», — говорит Трасс.

Также премьер Британии использует свой визит в Нью-Йорк на этой неделе, чтобы призвать мировых лидеров «положить конец экономическому шантажу Путина», устранив какую-либо энергетическую зависимость от России.

На Даунинг-стрит заявляли, что Британия стала вторым по величине военным донором для Украины. Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

5 сентября Трасс, которая занимала должность министра иностранных дел, победила на выборах внутри Консервативной партии бывшего канцлера казначейства Риши Сунака и заменила в должности Джонсона. Президент Украины Владимир Зеленский сражу же пригласил ее в Киев — новая премьер приняла приглашение.

https://www.youtube.com/watch?v=fXyDStGFQIc
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Великобритания Помощь Военная помощь Поддержка Лиз Трасс Война России против Украины

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