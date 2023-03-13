Из-за угроз РФ и Китая. Британия объявила об значительном увеличении расходов на оборону

13 марта, 07:28
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Риши Сунак констатировал, что Россия разрушила систему безопасности в мире, напав на Украину (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Риши Сунак констатировал, что Россия разрушила систему безопасности в мире, напав на Украину (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об увеличении расходов на оборону в ближайшие два года на сумму 5 млрд фунтов (около 6 млрд долларов США).

Об этом сообщает The Telegraph.

По информации газеты, британские расходы на оборону в 2021—2022 годах составили 71,4 миллиарда фунтов стерлингов.

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Уточняется, что дополнительные 5 миллиардов фунтов стерлингов позволят к 2025 году увеличить расходы на оборону до 2,25% ВВП (в 2020 году этот показатель составил 2%).

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В канцелярии главы правительства указали, что пункт об увеличении военного бюджета будет отражен в обновленной версии Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, которую опубликуют 13 марта.

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При этом, 3 миллиарда фунтов будут направлены на развитие ядерных сил сдерживания, а оставшаяся часть суммы пойдет на восполнение запасов переданных Украине боеприпасов и вооружений.

«Документ отвечает на геополитические угрозы, возникающие в результате войны РФ против Украины и экономического принуждения со стороны Китая», — добавляют в заявлении.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Россия Великобритания Китай Война в Украине Украина-Великобритания Риши Сунак

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