Британия может увеличить военную помощь Украине — Риши Сунак

28 ноября, 02:19
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Риши Сунак и Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Риши Сунак и Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Великобритания продолжит политику бывших премьер-министров Бориса Джонсона и Лиз Трасс о помощи Украине. Со следующего года военную помощь планируют увеличить.

Об этом заявил премьер-министр Риши Сунак во время своей первой крупной внешнеполитической речи, передает Reuters.

«Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году», - сказал политик.

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Сунак также пообещал, что Лондон предоставит новую поддержку Киеву в вопросе противовоздушной обороны.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Великобритания Российская агрессия Военная помощь Война в Украине Украина-Великобритания Война России против Украины Риши Сунак

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