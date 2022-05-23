Джонсон обещает «удвоить усилия» по оказанию Украине гуманитарной помощи

23 мая, 06:18
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Борис Джонсон (Фото:ОПУ)

Борис Джонсон (Фото:ОПУ)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «удвоит усилия» по оказанию Украине гуманитарной помощи. Кроме того, он будет работать над тем, чтобы обеспечить экспорт украинских товаров.

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Об этом пишет CNN со ссылкой на Офис британского премьера.

В ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским Джонсон обсудил блокаду Россией ключевого портового города Одессы. Премьер Британии будет работать над тем, чтобы обеспечить возможность Украины «экспортировать в остальной мир», говорится в заявлении.

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«Лидеры согласились с тем, что международное сообщество должно оставаться единым в своем осуждении варварства Путина», — отметили в Офисе британского премьера.

По мнению Джонсона, каждая страна "обязана помогать Украине в ее борьбе за свободу".

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Великобритания Российская агрессия Гуманитарная помощь Борис Джонсон Украина-Великобритания Война России против Украины

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