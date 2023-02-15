Британия учит украинских военных воевать «по-западному», с меньшим количеством боеприпасов — Уоллес 15 февраля, 11:06 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Великобритания учит украинских военных воевать по «западной модели», используя меньше боеприпасов, чем при советском способе ведения боевых действий.

Об этом министр обороны Британии Бен Уоллес рассказал в интервью Times Radio в среду, 15 февраля.

По его словам, Лондон покупал и продавал боеприпасы советского образца, а также помогает украинским бойцам с подготовкой, чтобы они могли использовать и западные. Уоллес объяснил, что учения проводят в том числе и для того, чтобы убедиться: боеприпасы используют «очень продуктивно и точно».

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«Украина использует огромное количество боеприпасов для своей защиты, частично именно поэтому мы учим их воевать по-западному. Российский или советский способ ведения боевых действий — это очень тяжелые боеприпасы, массированные артиллерийские обстрелы, в то время как в НАТО мы воюем иначе», — сказал британский министр.

Ранее Politico сообщило, что США учат украинских военных использовать меньше боеприпасов в боях с РФ, акцентируя на маневренности войск. Вашингтон заключил контракты на производство боеприпасов на более чем полмиллиарда долларов.

Перед встречей в формате Рамштайн FT писала, что США допускают передачу или реэкспорт Киеву самолетов, но, по мнению западных союзников, более приоритетными сейчас являются дополнительные системы ПВО и боеприпасы. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у ВСУ хватит боеприпасов для отражения наступления России.

