В качестве премьер-министра я буду лучшим другом Украины — Лиз Трасс

29 июля, 02:47
Лиз Трасс (Фото:. REUTERS/Henry Nicholls)

Лиз Трасс (Фото:. REUTERS/Henry Nicholls)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс анонсировала увеличение военной и гуманитарной помощи Украине, если она займет пост премьер-министра.

Об этом сообщает Reuters.

Также она намерена свой первый звонок на новой должности совершить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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«В качестве премьер-министра я буду лучшим другом Украины, иду по стопам Бориса Джонсона, и полностью обязуюсь гарантировать, что Путин потерпит неудачу в Украине и потерпит стратегическое поражение», — заявила Трасс.

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По ее словам, война в Украине далека от завершения и сейчас не время рассуждать об уступках и компромиссах президенту РФ.

Трасс лидирует в опросах общественного мнения среди членов Консервативной партии, которые должны решить, кто станет новым премьер-министром Великобритании.

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20 июля Лиз Трасс и Риши Сунак вышли в финал голосования за следующего лидера Консервативной партии, которое проходило в несколько раундов среди депутатов-тори. Теперь за победителя будут голосовать 160 тысяч членов Консервативной партии по всей Великобритании. Имя нового лидера политсилы и премьера объявят 5 сентября.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться на должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его на посту.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Великобритания Борис Джонсон Война в Украине Украина-Великобритания Лиз Трасс Война России против Украины

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