Британия скупает у других стран советское оружие, чтобы передать Украине — министр обороны 12 мая, 20:57 Цей матеріал також доступний українською Бен Уоллес (Фото:Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via REUTERS)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна покупает советскую и российскую военную технику для передачи Украине.

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«Большая часть [министерства обороны] и военных атташе по всему миру занимаются поисками», — сказал министр журналистам во время визита в Вашингтон, сообщает The Wall Street Journal.



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По словам Уоллеса, иногда Британия сталкивается с тем, что Россия тоже занимается поисками в некоторых странах и пытается восполнить потери, потому что «их запасы быстро заканчиваются».



Глава Минобороны добавил, что у 23 стран сейчас есть запасы российского оборудования:

«Если вы действительно хотите передать это украинцам завтра утром, чтобы они могли продолжать сражаться… найдите то, что они умеют использовать, найдите то, что им нужно».

Ранее в правительстве Великобритании заявили, что передадут Украине военную помощь еще на 1,6 млрд долларов. В конце мая премьер-министр Борис Джонсон встретится с представителями ведущих оборонных компаний, чтобы обсудить увеличение производства из-за спроса, вызванного полномасштабным вторжением России в Украину.

Ранее Джонсон призывал укрепить Украину настолько, чтобы российское вторжение больше никогда не повторилось.

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