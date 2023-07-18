Британия разбирает захваченную в Украине российскую технику, изучая возможную угрозу — командующий армии 18 июля, 09:44 Энтони Радакин (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Великобритания разбирает захваченную в Украине российскую технику, чтобы изучить ее и быть наготове в случае возможной атаки.



Об этом глава вооруженных сил Великобритании адмирал Энтони Радакин заявил Sky News.

По его словам, развязанная Россией полномасштабная война против Украины стала «тревожным звонком» для британских войск — они должны быстро реагировать на вызовы и идти на больший риск при вооружении.

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«Это [разбор техники РФ] очень важно, потому что мы входим в клуб наций, и когда мы получаем российскую технику или технику других стран, которая может представлять опасность для нас в будущем, мы делимся этими знаниями», — пояснил Радакин.

Адмирал говорит, что разбор деталей помогает понять, как работает российское оборудование, как его можно победить, как улучшить собственную броню, нарушить коммуникации оккупантов и узнать больше об их обороне.

В марте CNN сообщал, что Россия передает захваченное в Украине западное оружие Ирану, где его пытаются переделать.