Британия рассматривает возможность введения санкций против Венесуэлы
Великобритания рассматривает различные
варианты давления на правящий режим Венесуэлы с целью отстранения от власти Николаса
Мадуро, в том числе санкции.
Об этом в понедельник, 4 февраля, заявил официальный
представитель британского премьер-министра Терезы Мэй, передает Reuters.
"Мы рассматриваем, какие дальнейшие шаги
мы можем предпринять для обеспечения мира и демократии в Венесуэле, в том числе
санкции", - заявил он.
По словам представителя Терезы Мэй, народ
Венесуэлы заслуживает лучшего будущего. Для этого режим Мадуро должен прекратить
свое существование, а в стране необходимо провести независимые выборы.
Напомним, что Великобритания, Франция,
Испания, а также Швеция признали оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы после того, как Николас Мадуро не назначил
президентские выборы в течение установленного 8-дневного срока.
23 января лидер оппозиции и спикер парламента
Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим
кризисом Венесуэлы.
США, Канада, большинство стран Латинской
Америки, а также ряд других государств официально признали его временным главой
государства.
Николас Мадуро, которого Россия считает
легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.