Британия рассматривает возможность введения санкций против Венесуэлы Сегодня, 15:19 582 Цей матеріал також доступний українською EPA Николас Мадуро должен уйти, заявили в Лондоне EPA

Великобритания рассматривает различные варианты давления на правящий режим Венесуэлы с целью отстранения от власти Николаса Мадуро, в том числе санкции.

Об этом в понедельник, 4 февраля, заявил официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй, передает Reuters.

"Мы рассматриваем, какие дальнейшие шаги мы можем предпринять для обеспечения мира и демократии в Венесуэле, в том числе санкции", - заявил он.

По словам представителя Терезы Мэй, народ Венесуэлы заслуживает лучшего будущего. Для этого режим Мадуро должен прекратить свое существование, а в стране необходимо провести независимые выборы.

Напомним, что Великобритания, Франция, Испания, а также Швеция признали оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы после того, как Николас Мадуро не назначил президентские выборы в течение установленного 8-дневного срока.

23 января лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.

США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его временным главой государства.

Николас Мадуро, которого Россия считает легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.