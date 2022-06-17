Британия продолжит передавать Украине оружие — Джонсон

17 июня, 19:10
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Премьер-министр Британии Борис Джонсон (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Британии Борис Джонсон (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Великобритания будет и дальше предоставлять оружие для Украины, сообщил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

«Мы с самого начала и готовы сегодня и дальше предоставлять вооружение, вести подготовку по использованию этих вооружений», — сказал он во время брифинга по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Он подчеркнул, что с западным оружием украинский народ и ВСУ сделать «то, что хотят сделать все украинцы: выгнать агрессора из Украины».

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«Будет этот момент, когда надо будет говорить о будущем, и это будет уже в контексте свободной Украины. Будут и другие страны, которые будут заниматься гарантиями безопасности, о которых мы говорили», — сказал Джонсон.

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Ранее Джонсон пообещал Зеленскому, что Великобритания начнет крупную операцию по обучению украинских вооруженных сил. По его словам, Великобритания может обучать до 120 тысяч военнослужащих каждые 120 дней.

17 июня Джонсон второй раз с начала российского вторжения прибыл в Киев с необъявленным визитом. Первый раз он прибыл в Киев 9 апреля.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Великобритания Оружие Борис Джонсон

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