Стармер обещает признать Палестину, если Израиль не согласится на прекращение огня в Газе

Стармера заявил, что Палестина будет признана, если Израиль не предпримет шаги к прекращению огня (Фото: REUTERS/Изабель Инфантес)

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания признает Палестину как государство в сентябре, если до этого времени Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа.

Такое заявление премьер сделал после заседания правительства во вторник, 29 июля, сообщает The Guardian.

Стармер подчеркнул тяжесть гуманитарной ситуации в Газе и вновь призвал Израиль обеспечить надлежащий доступ гуманитарной помощи и избегать обстрелов мирного населения.

«Мы решительно настроены защищать жизнеспособность решения на основе двух государств, поэтому мы признаем государство Палестина в сентябре перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН», — отметил премьер.

В правительстве Великобритании добавили, что это признание состоится, если Израиль не сделает существенных шагов для остановки кризиса в Газе и не обязуется к долгосрочному миру. Оценка выполнения этих требований будет проведена перед заседанием Генеральной Ассамблеи ООН.

На прошлой неделе Франция стала первой страной из Совета Безопасности ООН и из числа G7, которая заявила о намерении признать Палестинское государство в сентябре.

Зато премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал намерения Парижа. Эмоционально негативно на такие инициативы также отреагировал госсекретарь США Марко Рубио, который выступил против поспешных шагов без учета аспектов безопасности для Израиля.

28 июля американский президент Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии заявил, что США создадут в секторе Газа «продовольственные центры» для преодоления голода, возникшего из-за блокады помощи Израилем.

Кроме этого, Трамп отверг заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в Газе «нет голода», и назвал Израиль ответственным за ограничение помощи региону.

«Это самый настоящий голод. Я это вижу, и это невозможно подделать. Поэтому мы будем еще больше вовлечены», — отметил президент США.

В то же время он призвал ХАМАС освободить заложников, которые удерживаются в Газе, чтобы облегчить процесс переговоров.