Вторжение. Британия приравняла появление российского самолёта в своем небе к преступлению

9 марта, 04:30
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Правительство может задерживать эти самолеты (Фото:sam-willis/pexels)

Правительство может задерживать эти самолеты (Фото:sam-willis/pexels)

Глава британского Министерства транспорта Грант Шэппс заявил, что появление любого российского самолёта в воздушном пространстве страны будет приравнено к уголовному преступлению. Вход самолета будет считаться вторжением.

«Я объявил уголовным преступлением вход любого российского самолёта в воздушное пространство Великобритании, и теперь правительство может задерживать эти самолеты», — написал он в Twitter.

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Ранее сообщалось, что министр энергетики Великобритании Квази Квартенг заявил, что его страна полностью остановит импорт российской нефти до конца 2022 года.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Великобритания Война России против Украины

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