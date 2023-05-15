Британия передаст Украине сотни ударных дронов с радиусом действия более 200 км 15 мая, 10:13 Британия передаст Украине сотни ударных дронов (Фото:Сухопутні війська ЗС України/Facebook)

Великобритания передаст Украине сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия, которые могут летать более чем на 200 километров.

Об этом заявило британское правительство в понедельник, 15 мая, пишет Reuters.

Планы передать Киеву дроны, а также сотни ракет для ПВО премьер-министр Риши Сунак подтвердит сегодня во время визита в Лондон президента Владимира Зеленского.

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«Все это доставят в ближайшие месяцы, поскольку Украина готовится усилить свое сопротивление российскому вторжению», — говорится в заявлении.

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11 мая CNN сообщил, что Лондон уже поставил Киеву несколько ракет Storm Shadow. Позже министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что Британия передает их Украине, подчеркнув, что использовать ракеты будут на суверенной территории страны. Киев уже получил от Лондона все обещанные танки Challenger 2.

13 мая Зеленский посетил Италию, где встретился с президентом Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским. Там договорились о ПВО и оружии для Украины. Затем он отправился в Германию, где объявили о новом большом пакете военной помощи на 2,7 млрд евро.



Вечером 14 мая Зеленский прибыл во Францию, где встретился с президентом Эммануэлем Макроном. Париж пообещал передать Киеву в ближайшие недели десятки бронированных машин и легких танков типа AMX-10RC.