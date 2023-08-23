Украина получит от Британии 245 млн долл. на закупку ядерного топлива 23 августа, 08:23 Грант Шеппс (Фото:Grant Shapps/Facebook)

Великобритания гарантирует экспортную финансовую сделку Украины на 245 миллионов долларов для закупки ядерного топлива у производителей, в частности британских компаний.

Об этом заявил министр энергетики Великобритании Грант Шеппс во время визита в Киев, сообщает Reuters.

«Эта гарантия, которую мы предоставим, заключается в том, чтобы помочь Украине гарантировать, что… ее ядерное топливо в будущем не будет поступать через Россию», — сказал Шеппс в комментарии Reuters.

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«Эти деньги будут гарантировать, что оно будет поступать из гораздо более надежных источников», — добавил он.

Шеппс заявил, что одним из таких источников будет компания Urenco, которая является частично британским консорциумом ядерного топлива.

Сейчас под контролем Украины находится три из четырех атомных электростанций. Запорожская АЭС, находящаяся в Энергодаре Запорожской области, была захвачена Россией в марте прошлого года.

В марте 2023 года Великобритания пообещала Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2. Впоследствии в Минобороны страны заявили, что Лондон предоставил Киеву тысячи снарядов, в том числе и с обедненным ураном.

Это вызвало волну российских фейков о «оружии с ядерным компонентом», а кремлевский диктатор Владимир Путин пригрозил «реагировать соответствующим образом».

В Минобороны Британии тогда напомнили, что британская армия на протяжении десятилетий использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах и это стандартный компонент, который не имеет ничего общего с ядерным оружием.