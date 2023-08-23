Украина получит от Британии 245 млн долл. на закупку ядерного топлива

23 августа, 08:23
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Грант Шеппс (Фото:Grant Shapps/Facebook)

Грант Шеппс (Фото:Grant Shapps/Facebook)

Великобритания гарантирует экспортную финансовую сделку Украины на 245 миллионов долларов для закупки ядерного топлива у производителей, в частности британских компаний.

Об этом заявил министр энергетики Великобритании Грант Шеппс во время визита в Киев, сообщает Reuters.

«Эта гарантия, которую мы предоставим, заключается в том, чтобы помочь Украине гарантировать, что… ее ядерное топливо в будущем не будет поступать через Россию», — сказал Шеппс в комментарии Reuters.

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«Эти деньги будут гарантировать, что оно будет поступать из гораздо более надежных источников», — добавил он.

Шеппс заявил, что одним из таких источников будет компания Urenco, которая является частично британским консорциумом ядерного топлива.

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Сейчас под контролем Украины находится три из четырех атомных электростанций. Запорожская АЭС, находящаяся в Энергодаре Запорожской области, была захвачена Россией в марте прошлого года.

В марте 2023 года Великобритания пообещала Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2. Впоследствии в Минобороны страны заявили, что Лондон предоставил Киеву тысячи снарядов, в том числе и с обедненным ураном.

Это вызвало волну российских фейков о «оружии с ядерным компонентом», а кремлевский диктатор Владимир Путин пригрозил «реагировать соответствующим образом».

В Минобороны Британии тогда напомнили, что британская армия на протяжении десятилетий использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах и это стандартный компонент, который не имеет ничего общего с ядерным оружием.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Великобритания АЭС Ядерное топливо Финансовая помощь

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