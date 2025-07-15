Великобритания предложила Ливану построить наблюдательные вышки вдоль его южной границы с Израилем для укрепления безопасности и содействия выполнению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Ливанский источник сообщил Asharq Al-Awsat, что аналогичные вышки Британия устанавливала вдоль границы Ливана с Сирией.

Новую инициативу, предположительно, озвучили во время визита министра иностранных дел Соединенного Королевства Дэвида Лэмми в Бейрут две недели назад.

По словам источников, Лондон предложил расширить сеть наблюдения, созданную на севере и востоке Ливана, до южной границы с Израилем. Вышки, согласно инициативе, будут переданы ливанской армии для расширения возможностей мониторинга и укрепления стабильности на границе.

Бейрут не отверг это предложение, но проинформировал, что любым подобным обсуждениям должны предшествовать усилия по достижению долгосрочного прекращения огня с Израилем, а также полный вывод солдат ЦАХАЛа с ливанской территории.

27 июня Армия обороны Израиля сообщила, что истребители Военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по объекту группировки Хезболла в районе замка Бофорт на юге Ливана.

По данным израильских военных, объект, который использовался террористической группировкой для «управления своим огнем и обороной», был частью подземного объекта Хезболы, ранее атакованного Израилем. Удар по объекту в ЦАХАЛ связали с попыткой Хезболлы его восстановить вопреки договоренностям между Израилем и Ливаном.