Британия подтвердила отправку в Украину высокоточных ракет Brimstone 2
Три ракеты Brimstone 2 на подвеске британского самолета Royal Air Force Tornado GR4 (Фото:MBDA Systems)
Великобритания подтвердила, что в рамках военной поддержки отправила Украине высокоточные ракеты Brimstone 2.
Об этом в Twitter сообщило Минобороны Британии.
"В рамках пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным Силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании российского наступления", - говорится в посте.
Британские СМИ сообщали о передаче этих ракет Украине еще в конце ноября.
Brimstone 2 – модернизированный ракетный комплекс Brimstone. Ракета теперь имеет улучшенную головку самонаведения, модульную конструкцию, усовершенствованный планер и обновленное программное обеспечение. Если ее запустить с воздуха, может лететь на 60 км, с земли — до 10-12 км. Также имеет лазерную наводку.