Британия подтвердила отправку в Украину высокоточных ракет Brimstone 2

18 декабря, 09:01
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Три ракеты Brimstone 2 на подвеске британского самолета Royal Air Force Tornado GR4 (Фото:MBDA Systems)

Три ракеты Brimstone 2 на подвеске британского самолета Royal Air Force Tornado GR4 (Фото:MBDA Systems)

Великобритания подтвердила, что в рамках военной поддержки отправила Украине высокоточные ракеты Brimstone 2.

Об этом в Twitter сообщило Минобороны Британии.

"В рамках пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным Силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании российского наступления", - говорится в посте.

Видео дня

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1604103715329396737?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1604103715329396737%7Ctwgr%5E2ef78afdf0895de252997ee4115edc692dbd73ba%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2022%2F12%2F18%2F7381234%2F
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Британские СМИ сообщали о передаче этих ракет Украине еще в конце ноября.

Brimstone 2 – модернизированный ракетный комплекс Brimstone. Ракета теперь имеет улучшенную головку самонаведения, модульную конструкцию, усовершенствованный планер и обновленное программное обеспечение. Если ее запустить с воздуха, может лететь на 60 км, с земли — до 10-12 км. Также имеет лазерную наводку.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Великобритания Ракеты Военная помощь Поставки оружия Ракета Украина-Великобритания

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