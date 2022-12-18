Британия подтвердила отправку в Украину высокоточных ракет Brimstone 2 18 декабря, 09:01 Три ракеты Brimstone 2 на подвеске британского самолета Royal Air Force Tornado GR4 (Фото:MBDA Systems)

Великобритания подтвердила, что в рамках военной поддержки отправила Украине высокоточные ракеты Brimstone 2.

Об этом в Twitter сообщило Минобороны Британии.

"В рамках пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным Силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании российского наступления", - говорится в посте.

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Британские СМИ сообщали о передаче этих ракет Украине еще в конце ноября.



Brimstone 2 – модернизированный ракетный комплекс Brimstone. Ракета теперь имеет улучшенную головку самонаведения, модульную конструкцию, усовершенствованный планер и обновленное программное обеспечение. Если ее запустить с воздуха, может лететь на 60 км, с земли — до 10-12 км. Также имеет лазерную наводку.