Великобритания рассматривает признание независимого государства Палестина — Стармер

26 июля, 05:30
Поделиться:
По словам Стармера, инициатива направлена на практические решения (Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS)

По словам Стармера, инициатива направлена на практические решения (Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство страны совместно с ближайшими союзниками работает над мирным планом для сектора Газа, одним из ключевых элементов которого является признание независимого Палестинского государства.

Об этом говорится на сайте правительства.

По словам Стармера, инициатива направлена на практические решения, которые могут реально изменить жизнь тех, кто страдает из-за войны.

Реклама

Читайте также:
Давление на Стармера: Великобритании советуют признать Палестину после заявления Макрона — Bloomberg
Читайте также:
США «решительно отклоняют» план Макрона по признанию Палестины — Рубио

«Я однозначно убежден в этом. Но это должно быть частью более широкого плана, который в итоге приведет к решению в формате двух государств и длительному миру для палестинцев и израильтян», — подчеркнул премьер.

24 июля президент Франции Эммануэль Макрон также не исключил возможности признания Палестины во время осенней сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Зато премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал намерения Парижа. Эмоционально негативно на такие инициативы также отреагировал госсекретарь США Марко Рубио, который выступил против поспешных шагов без учета аспектов безопасности для Израиля.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Палестина Великобритания Кир Стармер сектор Газа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies