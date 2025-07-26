Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство страны совместно с ближайшими союзниками работает над мирным планом для сектора Газа, одним из ключевых элементов которого является признание независимого Палестинского государства.

Об этом говорится на сайте правительства.

По словам Стармера, инициатива направлена на практические решения, которые могут реально изменить жизнь тех, кто страдает из-за войны.

Реклама

«Я однозначно убежден в этом. Но это должно быть частью более широкого плана, который в итоге приведет к решению в формате двух государств и длительному миру для палестинцев и израильтян», — подчеркнул премьер.

24 июля президент Франции Эммануэль Макрон также не исключил возможности признания Палестины во время осенней сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Зато премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал намерения Парижа. Эмоционально негативно на такие инициативы также отреагировал госсекретарь США Марко Рубио, который выступил против поспешных шагов без учета аспектов безопасности для Израиля.