Британия поддержит вступление Украины в НАТО по упрощенной процедуре — глава МИД 21 июня, 20:23 Джеймс Клеверли (Фото:Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон поддержит вступление Украины в НАТО по упрощенной процедуре.

Об этом пишет Guardian.

Выступая на конференции в Лондоне, Клеверли отметил, что реформирование ВСУ происходит во время войны.

«Мы видели, как Украина развивалась и развивалась невероятно быстро», — сказал он.

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Министр добавил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг на неформальном саммите министров иностранных дел НАТО сказал, что на самом деле многие требования плана действий по членству выполняются.

«Я думаю, что позиция Соединенного Королевства была бы очень положительной, если бы мы отошли от плана действий по членству, признавая, что предложение как Швеции, так и Финляндии этого не требовало, и украинцы продемонстрировали свою приверженность реформированию армии для требования членства в НАТО. Я думаю, что все союзники по НАТО это признают», — добавил Клеверли.

Ранее СМИ сообщали, что среди стран-участниц НАТО разгорелась дискуссия, которая создает давление на президента США Джо Байдена, чтобы он поддержал более быстрое и более надежное продвижение Украины на пути к членству в Альянсе.

При этом Байден говорил, что не намерен упрощать процедуру вступления Украины в НАТО.