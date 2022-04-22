Британия планирует отправить Польше танки Challenger 2, чтобы Варшава отдала Украине свои Т-72 22 апреля, 19:05 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:Stefan Rousseau/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон рассматривает возможность отправить танки в Польшу, чтобы Варшава могла передать Украине тяжелое вооружение. Об этом сообщает ВВС.

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«Мы рассматриваем возможность отправки танков в Польшу, чтобы помочь им, поскольку они отправляют часть своих танков Т-72 в Украину», — сказал Джонсон.

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Отмечается, что в Польшу Британия передаст танки Challenger 2. Направлять британские танки или экипажи в Украину не планируется.

Ранее сообщалось, что Словения передаст Украине несколько танков Т-72, ​​а Германия будет учить украинских военных использовать немецкие САУ Panzerhaubitze 2000.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и глава Минобороны Кайса Оллонгрен также заявили о готовности отправить Украине тяжелое вооружение.

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