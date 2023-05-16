Telegraph узнало детали об ударных дронах-камикадзе, которые передаст Британия

16 мая, 15:33
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Украина получит беспилотники от Британии для борьбы с оккупационной армией РФ (Фото:cheneymediaproductions/pexels)

Украина получит беспилотники от Британии для борьбы с оккупационной армией РФ (Фото:cheneymediaproductions/pexels)

Великобритания отправит Украине сотни ударных дронов-камикадзе, радиус действия которых вдвое больший, чем у HIMARS, пишет The Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, беспилотники изготовленных на заказ для поддержки Киева на поле боя с оккупационной армией РФ.

Источники в британском оборонном ведомстве сообщили, что основной задачей дронов-камикадзе является перевозка боеприпасов.

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«Их быстро разработали и адаптировали по значительно более низким затратам, чем другие», — отметили собеседники издания. Они добавили, что дроны обладают эффектом, сравнимым с артиллерийским снарядом.

Секретность поставок объясняется коммерческой тайной, так как процесс их получения находится на поздних стадиях закупок.

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В Украину дроны будут поставлены в течение нескольких месяцев.

Издание также сообщило, что в начале текущего года компания оборонных технологий из Гемпшира QinetiQ работала с Минобороны Британии над программой беспилотников, чтобы «дать рекомендации по беспилотным летательным системам, которые могли бы быть легко развернуты украинскими военными».

Один из тестовых проектов включал напечатанное на 3D-принтере дельтаобразное крыло дрона-камикадзе. При этом не говорилось, что беспилотники будут закупаться для нужд ВСУ.

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15 мая в правительстве Британии сообщили, что Лондон передаст Украине сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия, которые могут летать более чем на 200 километров. Детали не уточнялись.

Примечательно, что об этом стало известно во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию в рамках его рабочих поездок по странам Европы.

11 мая CNN сообщил, что Лондон уже поставил Киеву несколько ракет Storm Shadow. Позже министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что Британия передает их Украине, подчеркнув, что использовать ракеты будут на суверенной территории страны. Киев уже получил от Лондона все обещанные танки Challenger 2.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Великобритания Военная помощь Война России против Украины дроны-камикадзе

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