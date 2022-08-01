Британия решила передать Украине несколько военных кораблей из своего флота — посол

1 августа, 10:03
Украинские военные уже проходят обучение на одном из британских кораблей (Фото:ВМС ВС Украины)

Украинские военные уже проходят обучение на одном из британских кораблей (Фото:ВМС ВС Украины)

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что Лондон принял решение о передаче нескольких своих военных кораблей украинским силам.

В интервью Суспільному посол сообщил, что на одном из кораблей уже проходят обучение украинские военные.

«Они управляют кораблем, они руководят оружием. Таких кораблей будет несколько», — отметил он.

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Пристайко добавил, что Украине сейчас нужны противоминные корабли.

«Два — это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении военных морских сил Ее Величества», — добавил украинский дипломат.

По его словам, эти корабли будут модернизированы: их переделают, обновят и добавят туда оборудование, необходимое ВСУ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Великобритания Украина Военные корабли Вадим Пристайко Война России против Украины

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