В следующем году Британия передаст Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов

19 декабря, 07:11
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Риши Сунак (Фото:Henry Nicholls/File Photo/Reuters)

Риши Сунак (Фото:Henry Nicholls/File Photo/Reuters)

Правительство Великобритании в следующем году передаст Украине несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму около 250 миллионов фунтов (около 286 миллионов евро).

Об этом сообщает сайт британского правительства.

Премьер-министр Риши Сунак планирует объявить о новом крупном артиллерийском пакете для Украины в ходе саммита Объединенных экспедиционных сил (JEF), что состоится в столицу Латвии Риге 19 декабря.

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На встрече с коллегами из стран Северной Европы, Балтии и Нидерландов он также обменятся мнениями о текущих усилиях по противодействию российской агрессии.

Как считают в Лондоне, указанный пакет вооружения станет постоянным притоком важнейших артиллерийских боеприпасов в Украину в течение 2023 года.

Сунак призовет лидеров поддержать или превысить уровень поддержки Украины в 2022 году в 2023 году, говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьер-министра.

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«Великобритания и наши европейские союзники идут рука об руку в нашем ответе на вторжение в Украину, и мы снова по-прежнему непоколебимы в наших стремлениях к миру в Европе. Но для достижения мира мы должны сдерживать агрессию, и наши совместные развертывания по всему региону жизненно важны для обеспечения того, чтобы мы могли реагировать на самые серьезные угрозы», — говорится в заявлении британского премьера.

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На встрече JEF, в которой участвуют лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании, также выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Великобритания Военная помощь Война в Украине Украина-Великобритания Война России против Украины Риши Сунак

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