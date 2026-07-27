Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 июля, отправится с визитом в Великобританию, где встретится с новым премьер-министром Энди Бернемом . Ожидается, что во время визита Зеленского Великобритания передаст Украине права на производство своей системы радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, пишет The Independent.

Зеленский станет первым иностранным гостем Бернема с момента его вступления в должность премьера неделю назад. Лидеры посетят военно-морскую базу, где Бернем объявит о передаче Великобританией прав интеллектуальной собственности на новую систему РЭБ Stone Cloak, что позволит Украине производить эту технологию в больших объемах.

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Это устройство размером с планшет предназначено для того, чтобы российские силы не могли обнаружить дроны, на которых оно установлено, пишет The Independent. По данным издания, Министерство обороны Великобритании уже передало Силам обороны Украины тысячи таких средств радиоэлектронной борьбы для усиления операций с использованием БПЛА.

Лидеры также встретятся с более чем 200 украинскими военнослужащими, которые последние три недели находились в Великобритании на учениях Sea Breeze, направленных на укрепление боевых возможностей и противоминных мер в Черном море.

Ранее Бернем — сразу после вступления в должность премьер-министра Великобритании — заявил о непоколебимой поддержке Украины и решимости достичь прочного и справедливого мира.

В первый день пребывания на посту премьер-министра Берни провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого лидеры договорились провести встречу в ближайшее время.

Инфографика: NV

17 июля Энди Бернем официально возглавил Лейбористскую партию Великобритании, а 20 июля стал седьмым за 10 лет премьер-министром страны, сменив на этом посту Кира Стармера.