Британия передаст Украине подводные беспилотники. Они помогут разминировать морское побережье 27 августа, 13:04 Три дрона Британия предоставит из собственных запасов, еще три — приобретет (Фото:Ministry of Defence)

Великобритания передаст Украине шесть подводных беспилотников, которые помогут разминировать побережье для более безопасного экспорта зерна.

Об этом заявили в Минобороны страны, сообщает Sky News.

Сейчас Военно-морские силы Британии учат украинских моряков использовать подводные беспилотники-миноискатели. Трехнедельные курсы уже прошли более десяти военных, в ближайшие месяцы к учениям присоединятся еще десятки. Три дрона Британия предоставит из собственных запасов, еще три — закупит.

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Беспилотники предназначены для работы на мелководном побережье и эффективно работают на глубине до 100 метров. Они обследуют дно с помощью гидролокационной технологии и определяют местонахождение мин. По словам одного из моряков, дроны понадобятся для очищения акватории моря, «особенно в очень критическом регионе возле Одессы».

Как пишет Sky News, при нынешних обстоятельствах для полного разминирования береговой линии может понадобиться десятилетие.

Британский адмирал Алан Уэст заявил, что подводные беспилотники «изменят правила игры для ВМС Украины», позволив очистить главный путь от портов для дальнейшего экспорта.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что за почти месяц работы экспортной зерновой инициативы из трех украинских морских портов — Черноморска, Одессы и Южного — экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции. По его словам, Украина нацелена выйти на уровень в три миллиона тонн ежемесячно.



В ходе визита в Киев 24 августа премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 54 миллиона фунтов стерлингов. Он включает в себя беспилотники и противотанковые боеприпасы.



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