Лондон доволен умениями ВСУ. Британия передаст Украине дополнительные РСЗО 11 августа, 03:28 Бен Уоллес (Фото:Ritzau Scanpix/Martin Sylvest via REUTERS)

Британия передаст Украине три дополнительных реактивных системы залпового огня и «значительное» количество ракет. Лондон уже поставил три РСЗО.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, пишет BBC.



Новая партия будет включать еще три системы.

Глава британского Минобороны отметил, что это высокоточное оружие уже помогает Украине нацеливаться на российские поставки боеприпасов и командные центры.

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Он сказал, что Британия «очень довольна» тем, как Украина использует ракетные установки, уже предоставленные Западом. По его словам, украинские силы показали, что они гораздо лучше различают, какие цели поражать, чтобы у них быстро не закончились боеприпасы. Уоллес отметил, что это часть перехода Украины от использования старого оружия советской эпохи к современному оружию НАТО.

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«Наша непрерывная поддержка посылает очень четкое сообщение: Британия и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения Путина», — сказал британский министр.

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