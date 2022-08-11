Лондон доволен умениями ВСУ. Британия передаст Украине дополнительные РСЗО

11 августа, 03:28
Бен Уоллес (Фото:Ritzau Scanpix/Martin Sylvest via REUTERS)

Бен Уоллес (Фото:Ritzau Scanpix/Martin Sylvest via REUTERS)

Британия передаст Украине три дополнительных реактивных системы залпового огня и «значительное» количество ракет. Лондон уже поставил три РСЗО.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, пишет BBC.

Новая партия будет включать еще три системы.

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Глава британского Минобороны отметил, что это высокоточное оружие уже помогает Украине нацеливаться на российские поставки боеприпасов и командные центры.

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Он сказал, что Британия «очень довольна» тем, как Украина использует ракетные установки, уже предоставленные Западом. По его словам, украинские силы показали, что они гораздо лучше различают, какие цели поражать, чтобы у них быстро не закончились боеприпасы. Уоллес отметил, что это часть перехода Украины от использования старого оружия советской эпохи к современному оружию НАТО.

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«Наша непрерывная поддержка посылает очень четкое сообщение: Британия и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения Путина», — сказал британский министр.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Великобритания Военная помощь ПЗРК РСЗО Война в Украине Украина-Великобритания Война России против Украины

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