Массовое убийство пленных азовцев в Еленовке: появилась реакция Великобритании 30 июля, 11:07 Убийство украинских пленных в Еленовке необходимо расследовать, заявила посол Великобритании (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на массовое убийство украинских пленных в колонии оккупированной Еленовки Донецкой области.



У себя в Twitter она написала, что обстрел колонии с украинскими военнопленными нуждается в расследовании.

«Еленовка нуждается в расследовании. Это выглядит как часть все более тревожной картины наихудших нарушений прав человека и возможных военных преступлений, совершаемых на оккупированном востоке Украины безнаказанно», — подчеркнула британский дипломат.

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Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки пленных и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия совершила чудовищное преступление, и призвал признать ее террористическим государством.



Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина требует реакции ООН и международных организаций на военное преступление РФ.

В ГУР заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина.



По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных с Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда два дня назад.

СБУ опубликовала перехват разговора, который подтверждает, что россияне совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке. Там добавили, что судя по видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.



Согласно предварительному анализу видео, следы на стенах, вероятно, могли остаться после «внутреннего источника» взрыва.



Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

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