«Не имеет законной силы». Глава МИД Британии отреагировала на решение псевдосуда боевиков «ДНР» казнить британских добровольцев 9 июня, 18:34 Цей матеріал також доступний українською Шон Пиннер и Эйден Эслин (Фото:cossackgundi / Instagram)

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс отреагировала на решение псевдосуда террористической организации «ДНР», который "приговорил" к смертной казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину.

«Я категорически осуждаю вынесение приговора Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, задержанных российскими марионетками на востоке Украины», — написала она в Twitter.

Трасс подчеркнула, что они военнопленные, а «суд» боевиков «ДНР» она назвала фиктивным и «не имеющее абсолютно никакой законной силы».

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«Мои мысли с семьями. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы поддержать их», — пишет Трасс.

Боевики «приговорил» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна 9 июня.

В Генеральном штабе ВСУ накануне подчеркнули, что все иностранные граждане и люди без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством.

На них как на военнослужащих ВСУ распространяется правовой статус комбатантов, и в случае попадания в руки врага с ними должны обращаться как с военнопленными.

О попадании в плен 28-летнего Эйдена Эслина, который защищал Мариуполь, стало известно 12 апреля. В 2018 году он принес присягу и начал служить в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. Вместе с Эслином попал в плен его друг и сослуживец, 48-летний Шон Пиннер, который тоже принес присягу в 2018-м.

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