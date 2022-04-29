Масштабные учения. Британия отправит в Восточную Европу 8 тысяч военных 29 апреля, 04:59 Цей матеріал також доступний українською Британия примет участие в масштабных учениях в континентальной Европе (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Британия отправит в Европу около 8000 военных для участия в одних из крупнейших учений со времен холодной войны.

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Британия отправит около 8000 своих военных в Восточную Европу для участия в масштабных учениях по борьбе с российской агрессией, передает The Guardian.

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Этим летом учения будут развернуты в странах от Финляндии до Северной Македонии. Планы учений были усовершенствованы после вторжения России в Украину.

К британским военным присоединятся десятки тысяч военнослужащих НАТО и альянса Объединенные экспедиционные силы, в который входят Финляндия и Швеция.

«Безопасность Европы как никогда важна. В ходе этих учений наши войска объединятся с союзниками и партнерами по НАТО и Объединенным экспедиционным силам, демонстрируя солидарность и силу в рамках одного из крупнейших совместных развертываний со времен холодной войны», — отметил британский министр обороны Бен Уоллес.



Развертывание британских войск в континентальной Европе достигнет пика составив около 8000 человек, в период с апреля по июнь.

Напомним, что Польша готовится начать масштабные военные учения. Они запланированы на 1 мая.

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