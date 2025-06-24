Министр обороны Британии анонсировал помощь для украинской ПВО и назвал дату нового Рамштайна

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что в ближайшее время Лондон объявит о новом пакете помощи для Украины, в частности в сфере усиления противовоздушной обороны.

Об этом он сообщил во время выступления на форуме NATO Public Forum в Гааге, пишет Интерфакс-Украина.

По словам министра, соответствующее заявление сделает премьер-министр Великобритании уже 26 июня. Кроме того, он проинформировал, что в июле запланировано заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Реклама

Читайте также: Генсек НАТО отреагировал на российские удары по Украине и анонсировал масштабную финансовую поддержку от Альянса

Гили отметил, что во время этого заседания он, вместе с министрами обороны Украины Рустемом Умеровым и Германии Борисом Писториусом, обсудит обновление механизма Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Целью, по его словам, является налаживание координации между коалициями, а также усиление взаимодействия с инициативой NSATU (Миссия НАТО по помощи Украине) и НАТО для долгосрочной поддержки Украины.

По словам Гили, на данный момент «мы еще далеки от перемирия», и в этот момент важно, чтобы «не ставить под угрозу этот мир, забывая о войне».

Министр подчеркнул, что главным приоритетом является поддержка и укрепление Украины в ее борьбе с российской агрессией.

24−25 июня в Гааге проходит саммит НАТО, который проходит под руководством генерального секретаря Альянса Марка Рютте в здании Всемирного форума.

4 июня в Брюсселе состоялось 28-е заседание Рамштайн — в котором, в частности, принимал участие в онлайн-формате президент Украины Владимир Зеленский.

В рамках мероприятия министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о запуске инициативы по укреплению и поддержке противовоздушной обороны Украины. По словам чиновника, к этой инициативе должны присоединиться Бельгия, Эстония, Италия, Швеция и Турция.

Кроме этого, глава Минобороны Великобритании Джон Гили подтвердил на заседании, что его страна планирует существенно увеличить поставки беспилотников для украинских военных.