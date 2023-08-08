Британия ввела санкции против иностранных компаний, которые поставляют военное оборудование для России

8 августа, 14:51
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Джеймс Клеверли (Фото:REUTERS/Alaa Al Sukhni)

Джеймс Клеверли (Фото:REUTERS/Alaa Al Sukhni)

Великобритания ввела санкции против иностранных компаний, которые поставляют военное оборудование России для войны против Украины. Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании.

Отмечается, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о 25 новых ограничений, направленных на доступ России к иностранному военному оборудованию.

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Они направлены против лиц и компаний за пределами РФ, которые поддерживают незаконное вторжение России в Украину, а также против 3 российских компаний, которые импортируют, электронику, «жизненно важную» для российского военного оборудования, которое используется на поле боя.

Сообщается, что введенные санкции нанесут ущерб оборонным системам России, перекрыв ей доступ к иностранному военному оборудованию.

В список подсанкционных лиц и компаний входят:

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  • две турецкие компании Turkik Union и Azu International за их роль в экспорте микроэлектроники в Россию,
  • компания Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, базирующаяся в Дубае, за роль в поставках в Россию дронов и компонентов для них,
  • гражданин Словакии Ашот Мкртичев за участие в попытке сделки с оружием между КНДР и Россией,
  • гражданин Швейцарии Ансельм Оскар Шмуки за его роль в российском секторе финансовых услуг, в том числе в качестве главы московского офиса DuLac Capital Ltd.

Сообщается, что правительство Британии также «принимает дальнейшие меры» для борьбы с помощи российской армии от Ирана и Беларуси.

Введенные санкции включают:

  • иранских физических и юридических лиц, привлеченных к исследованию, разработке и производству БПЛА для КСИР,
  • белорусских оборонных организаций, связанных с производством военной техники для белорусского режима, что непосредственно способствовало войне России против Украины.

Великобритания также накладывает санкции на три российские компании, работающие в секторе электроники, за их роль в закупке западной микроэлектроники, которая является необходимой для поддержки российского конфликта в Украине.

«Этот пакет санкций является частью серии более широких действий, направленных на тех, кто имеет важное значение для поставки и финансирования военной машины Путина, и это самый большой шаг Великобритании в отношении военных поставщиков в третьих странах», — говорится в заявлении правительства страны.

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«Сегодняшние знаковые санкции еще больше уменьшат российский арсенал и закроют сеть поставок, которые поддерживают оборонную промышленность Путина, которая сейчас борется», — отметил Клеверли.

Ранее Британия уже анонсировала санкции против 14 россиян, причастных к незаконной депортации украинских детей.

20 июля страна ввела санкции против россиян, связанных с ЧВК Вагнера.

4 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ЕС обсуждает новый механизм санкций против третьих стран, которые делают недостаточно, чтобы предотвратить уклонение России от ограничений.
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22 июня СМИ сообщали, что Россия активно ввозит критические компоненты с Запада для производства оружия в обход санкций. Значительная часть материалов проходит через Китай, более 60% импортируемых компонентов происходят из компаний США.
Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Великобритания Санкции против России Война России против Украины

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