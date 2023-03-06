Уоллес предупредил об острой необходимости замены оборудования в армии Британии 6 марта, 19:30 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Оборудование армии Британии требует замены, а вторжение России на территорию Украины означает, что некоторые модернизации должны произойти как можно быстрее.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает Sky news.

Во время выступления на конференции Консервативной партии по вопросам обороны и безопасности, Уоллес заявил, что после начала войны в Украине Великобритания разблокировала огромные инвестиции, которые в некоторых случаях пошли на устранение «черных дыр» и смогли начать модернизацию в армии.

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«Мы были готовы взять на себя определенные риски по срокам привлечения новых возможностей. Потом, конечно, Путин (Владимир Путин, российский диктатор, -ред.) вторгся в Украину, и это изменило некоторые из тех графиков середины десятилетия, на которые мы были готовы пойти на риск. Частично… переговоры, в которых я участвую, касаются того, как я могу предоставить некоторое оборудование для того, чтобы уменьшить эти риски», — добавил Уоллес.

В то же время министр отметил необходимость инвестировать в будущее и усваивать уроки с поля боя в Украине, чтобы «быть готовым к тому, что может произойти в будущем».

«А я думаю, что следующий этап будет — и мы просто должны убедиться, что мы там и готовы», — заявил министр.

6 марта издание The Guardian сообщило, что возглавляемый Великобританией международный фонд на 520 миллионов фунтов стерлингов для предоставления нового оружия Украине страдает от задержек в работе, несмотря на то, что предназначенный для минимизации бюрократии,