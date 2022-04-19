Лондон отказался помогать Москве с обменом Медведчука на британцев, захваченных в Мариуполе 19 апреля, 13:50 Цей матеріал також доступний українською Речь идет о двух британцах, попавших в плен к ВС РФ, защищая Мариуполь (Фото:Sky News)

Власти Великобритании не намерены содействовать обмену своих граждан, захваченных российскими войсками в Мариуполе, на прокремлевского нардепа Виктора Медведчука, как того хочет РФ.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом заявил министр по делам Северной Ирландии Брендон Льюис, отвечая на соответствующий вопрос в эфире Sky News.

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«Мы должны добиться баланса с Украиной, поэтому я говорю любому: не ездите нелегально в Украину. У Вооруженных силых Украины есть поддержка Великобритании. Мы продолжаем оказывать эту поддержку законным способом», — отметил он.

В связи с этим Льюис призвал британцев, которые хотят помочь Украине, делать это легально. Например, финансово или предоставлять свои дома для беженцев — «вместо того, чтобы идти на очень опасные действия».

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Ранее российская пропаганда опубликовала видео, на котором британские граждане Эйден Эслин и Шон Пиннер, которые участвовали в защите Мариуполя и попали в плен ВС РФ, просят премьер-министра Бориса Джонсона помочь с их обменом на Медведчука.

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